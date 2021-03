Covid, con le nuove restrizioni 9 studenti su 10 a rischio dad (Di domenica 7 marzo 2021) Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti Leggi su lastampa (Di domenica 7 marzo 2021) Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti

Ultime Notizie dalla rete : Covid con Covid Italia, 20.765 contagi e 207 morti: bollettino 7 marzo FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 276 i nuovi contagi di Covid - 19 registrati oggi, 7 marzo, in Friuli Venezia Giulia. I tamponi molecolari sono stati 3.137 con una percentuale di positività dell'8,8%. ...

Pd: Zingaretti, dopo caduta Conte sono rimasto solo Ma non si deve confondere il confronto delle idee con la furbizia. Ora però guardiamo al futuro". ... in questi mesi ho difeso la mia terra, la mia gente dalla Covid. Noi siamo stati i primi ad aver ...

Torino – Il bollettino di domenica 7 marzo dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.543 nuovi casi di persone risultate positive al covid-19 (di cui 125 dopo test antigenico), pari a ...

Zona rossa, Locatelli: "Curva contagio covid risale" "C'è una risalita del contagio, i numeri e vari indicatori ce lo dicono chiaramente". Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si esprime così sull'emergenza corona ...

