Conte | “Atalanta squadra che crea problemi a tutte Orgogliosi del nostro lavoro fino ad adesso”

(Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’. Queste le sue parole: “Non so se sarà la più difficile ma sarà difficile. L’è unacheproblematiche ale squadre. Hanno consapevolezza e stima, giocatori forti sia nella formazione titolare che fra le riserve. Penso a Muriel, parte dalla panchina ma da subentrato ha risolto tante partite complicate. Gasperini sta facendo unstraordinario” Sull’esseredelsvoltoad: “Sicuramente dobbiamo esserlo. Abbiamo sempre lavorato dando più del 100%, al di là delle situazioni che si sono venute are. Noi ...

Nella consueta conferenza stampa, Antonioha parlato del match contro l': 'Non so se sarà la più difficile, sicuramente non è facile. La sfido per la quarta volta, loro ci conoscono e noi conosciamo loro. Crea grandi ...'Domani vincerà chi sarà riuscito ad attaccare meglio'. Lo dice l'allenatore dell'Inter Antonioin conferenza stampa alla vigilia del match con l': 'Sarà sicuramente una partita difficile - aggiunge il tecnico salentino - . Loro creano problemi a tutti, sono una realtà consolidata, ...APPIANO GENTILE (COMO) (ITALPRESS) – “Penso che ogni squadra debba avere un giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva, se riesci a coinvolgere tutti i giocatori e a far capire l’importanza di e ...La squadra giallorossa batte il Genoa. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla alla vigilia della gara con l'Atalanta. Lutto per il Bologna. L'azzurra protagonista nel gigante ...