Cogollo del Cengio Vicenza – Trovato cadavere di una donna lungo il fiume Astico | indagini in corso

marcoscorzato : RT @GiornaleVicenza: ??? ULTIMA ORA Cogollo del Cengio ??? - GiornaleVicenza : ??? ULTIMA ORA Cogollo del Cengio ???

VICENZA . Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto lungo l'arginefiume Astico, in località Ponte Pilo, aCengio (Vicenza). A fare la scoperta un uomo che si era recato in zona per pescare e che ha subito dato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto i Carabinieri della stazione di Piovene ...Tragica scoperta questa mattina aCengio, nel Vicentino. Dalle acquefiume Astico , in località Ponte Pilo, è riemerso il corpo senza vita di una donna . A dare l'allarme è stato un uomo che si era recato in zona per ...La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di domenica, da un uomo che era andato a pescare. Domenica mattina i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette sono intervenuti lungo l’argine d ...Il corpo è stato trovato lungo il fiume Astico, a Cogollo del Cengio. Sulle cause del decesso la prima ipotesi è che si tratterebbe di una morte accidentale ...