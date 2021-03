Alla Roma basta Mancini: batte il Genoa e resta in scia di Juve e Milan (Di domenica 7 marzo 2021) Il quarto gol stagionale di Mancini permette Alla Roma di superare anche il Genoa e di tornare, almeno per ora, in zona Champions League. Con il successo per 1 - 0 sulla squadra di BAllardini i ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) Il quarto gol stagionale dipermettedi superare anche ile di tornare, almeno per ora, in zona Champions League. Con il successo per 1 - 0 sulla squadra di Brdini i ...

