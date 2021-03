Acqua calda nelle Alpi: doni preziosi delle montagne (Di domenica 7 marzo 2021) Acqua calda nelle Alpi come l’oro liquido. Scoperta fatta nel cuore delle montagne, scavando per la costruzione della rete ferroviaria tra Torino e Lione. A capo del team di ricerca c’è il professore Vittorio Verda del dipartimento Energia del Politecnico di Milano. Lo studio è fatto in collaborazione con TELT Tunnel EuroAlpino Torino Lione. Come Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021)come l’oro liquido. Scoperta fatta nel cuore, scavando per la costruzione della rete ferroviaria tra Torino e Lione. A capo del team di ricerca c’è il professore Vittorio Verda del dipartimento Energia del Politecnico di Milano. Lo studio è fatto in collaborazione con TELT Tunnel Eurono Torino Lione. Come

Advertising

RaiNews : #Sanremo2021 'Vengo da un quartiere di periferia di Roma, una borgata, un quartiere difficile. Non avevamo l'acqua… - geokawa : RT @AleGrowth: Signori: l’acqua calda! - ilaranto : RT @AleGrowth: Signori: l’acqua calda! - Paolo73532876 : RT @ClaudiaEsibizi1: Faresti un bagno caldo in vasca con me? ???? Retwitta se ti piace farlo...te lo succhierei sotto l'acqua calda! ???? http… - francoliver2 : Serve solo a prolungare l'abbattimento del virus, con cure e borsa dell'acqua calda, punto ! -