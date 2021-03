VIDEO Juventus-Lazio 3-1 | highlights e sintesi Un Alvaro Morata strepitoso trascina i bianconeri

(Di sabato 6 marzo 2021) Una supertrova la vittoria nell’anticipo serale della 26ma giornata del campionato di Serie A di calcio. Nonostante l’assenza dal primo minuto di Cristiano Ronaldo, iall’Allianz Stadium sonoti dache, con una doppietta ed un assist per Rabiot, ribalta il vantaggio delladi Correa. 3-1 per la squadra di Pirlo che può pensare in grande verso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Porto. Andiamo a rivivere l’incontro con i gol e gli: I GOL E GLIDI#Juve¡Gol del! Vía: @goalmasterhd pic.twitter.com/UF4JBMOe3q — Follow me: @goalmasterhd ...

juventusfc : Jeep® e @Juventus: due icone nel tempo. Celebriamo insieme l'80°anniversario di @jeep_people! #4xemotions… - OfficialSSLazio : ?? È arrivato il momento del big match contro la Juventus ?? Ti aspettiamo sabato alle 20.45 su @DAZN_IT ??… - tancredipalmeri : Perché Pirlo è così spazientito? Esegesi di cosa sta provando alla Juventus per la prima volta nella sua vita: è…

Goal MorataLazio: il canterano non sbaglia!di Fabio Belli)LAZIO STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv diLazio sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che ...Nella ripresa esce fuori la Juventus che realizza 2 gol con Morata in 2 minuti. La sintesi della partita, i gol e gli Highlights li trovate qui grazie al video su youtube. Ma prima, come sempre, ...Al 24' durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, vibranti proteste bianconeri per in tocco di mano di Hoedt in area non ravvisato dall'arbitro e dal Var (di A. Lo Re) ...