Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 19 | 30

(Di sabato 6 marzo 2021)DEL 6 MARZOORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE. PERMANGONO CODE RESIDUE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA A24 E PRENESTINA. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AI CANTIERI. INIZIATI I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO ED IL SENSO UNICO ALTERNATO TRAMITE IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE DI ...