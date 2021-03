Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ancora insieme: a Verissimo la reunion dei “Zorzando” (Di sabato 6 marzo 2021) Classificatasi al terzo posto nella finale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è oggi ospite nel salotto di Verissimo. La conduttrice ripercorre la sua avventura nella Casa, dal, turbolento rapporto con Dayane Mello alla speciale amicizia con Tommaso Zorzi. I ‘Zorzando’ si ritrovano così a Verissimo e lanciano alcune bordate agli ex coinquilini della Casa. Stefania Orlando: tutte le emozioni del GF Vip Stefania Orlando, ospite a Verissimo, ripercorre la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip che la vista sul podio, classificatasi al terzo posto. L’intervista fa tappa sui momenti topici dell’esperienza della conduttrice a Cinecittà, tra amicizia, litigi, abbracci, lacrime, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Classificatasi al terzo posto nella finale del Grande Fratello Vip,è oggi ospite nel salotto di. La conduttrice ripercorre la sua avventura nella Casa, dal, turbolento rapporto con Dayane Mello alla speciale amicizia con. I ‘’ si ritrovano così ae lanciano alcune bordate agli ex coinquilini della Casa.: tutte le emozioni del GF Vip, ospite a, ripercorre la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip che la vista sul podio, classificatasi al terzo posto. L’intervista fa tappa sui momenti topici dell’esperienza della conduttrice a Cinecittà, tra amicizia, litigi, abbracci, lacrime, ...

