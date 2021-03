Spezia – Benevento Serie A TIM | streaming | formazioni | precedenti

Advertising

sportli26181512 : LIVE Alle 15 Spezia-Benevento: Inzaghi in attacco con Gaich per Lapadula: LIVE Alle 15 Spezia-Benevento: Inzaghi in… - 1canalesport : Oggi in campo Spezia contro Benevento: le formazioni ufficiali - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Benevento, che tensione: dura lite tra #Schiattarella e #Insigne, #Inzaghi li esclude dalla sfida con lo Spezia https://t.co… - Mediagol : #Spezia-#Benevento, LIVE #SerieA 06/03/2021: segui la diretta - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Benevento: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Benevento

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI(4 - 3 - 3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, S. Bastoni; Leo Sena, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi.(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Tuia, Barba, Glik; Tello, Viola, ...PROBABILI FORMAZIONIPer la prima sfida della 26giornata, dobbiamo subito segnalare gli out annunciati in casa giallorossa di Letizia e Iago Falque, mentre Italiano ancora non avrà a ...Scontro spareggio per Spezia e Benevento, appaiate a 25 punti in classifica ma ancora non abbastanza lontane dalla zona pericolosa. Ecco comunque le scelte dei due allenatori, con ...Arrivano le formazioni ufficiali di Spezia-Benevento, anticipo delle 15 della 26^ giornata di Serie A. Per i liguri Nzola al centro del 4-3-3 di Vincenzo Italiano, mentre Filippo Inzaghi cambia molto ...