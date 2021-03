Serie B, colpo Brescia, Venezia ko 1-0 (Di sabato 6 marzo 2021) colpo del Brescia in casa della lanciatissima Venezia in Serie B. I lombardi si sono imposti per 1-0 grazie ad un gol di Aje al 33?. Venezia che ha provato al massimo a ribaltare la gara ma è sembrato troppo nervoso. All’84’ espulso anche Johnsen. Il Venezia frena la sua corsa verso i primi posti, restando al quarto posto, a 45 punti, dietro alla Salernitana. Ottimo balzo del Brescia in ottica salvezza, che sale a 33 punti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021)delin casa della lanciatissimainB. I lombardi si sono imposti per 1-0 grazie ad un gol di Aje al 33?.che ha provato al massimo a ribaltare la gara ma è sembrato troppo nervoso. All’84’ espulso anche Johnsen. Ilfrena la sua corsa verso i primi posti, restando al quarto posto, a 45 punti, dietro alla Salernitana. Ottimo balzo delin ottica salvezza, che sale a 33 punti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

