Senago | si ubriaca e perde i sensi | 13enne in coma etilico

(Di sabato 6 marzo 2021) Milano - Un ragazzino di 13 anni è finito indopo aver bevuto troppi alcolici ed è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni sono serie. È accaduto verso le 18.

Il Giorno

SENAGO - In coma etilico a 13 anni, talmente ubriaco da accasciarsi al suolo mentre camminava per trada a Senago, nell'hinterland di Milano. Ora è ricoverato ...In coma etilico a 13 anni, talmente ubriaco da accasciarsi al suolo mentre camminava per trada a Senago, nell'hinterland di Milano. Ora è ricoverato in Terapia intensiva ...