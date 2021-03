Sanremo 2021 | il video di Amare de La Rappresentante di Lista

(Di sabato 6 marzo 2021) Potenti, freschi, talentuosi, LaDisono la vera grande rivelazione di questo Festival.La loro canzone, classificata quarta nella classifica della sala stampa nella giornata di ieri, è una bomba che in un crescendo continuo non è più uscita dalla mia testa. Ecco ilufficiale, uscito nelle scorse ore. LadiTesto Ogni volta che nella mia vita Non pensavo di essere abbastanza Come un vuoto dentro la mia testa Un incendio dentro la mia stanza Come un sole che non sorgerà Dal riflesso dei miei occhi stanchi Io corro e poi corro Piango e poi piangosenza avere tanto Urlare dopo avere pianto Parlare senza dire niente Come il sole, mi consoleràsenza avere tanto Urlare dopo avere pianto È ...

... che lo ha conosciuto durante la 71ª edizione del Festival di. Ottimi riscontri di ... Si partirà da un luogo simbolo per il cantautore, ovvero da Milano, il 29 novembrealla Santeria ...Il video del brano ha inoltre ricevuto il Premio SIAE - Roma videoclip per il miglior video tra gli artisti big a. Nella serata di giovedì 4 marzo, l'omaggio di Ermal Meta con la Napoli ...Domenica In, a rischio la puntata del 14 marzo? Per Domenica In sono previsti come ospiti: Arisa, Annalisa, Noemi, Aiello e poi in collegamento da Milano il terzo classificato Ermal Meta Le anticipazi ...Tra i naufraghi pronti a volare in Honduras anche il bellissimo Gilles Rocca, già vincitore di Ballando con le Stelle. Riuscirà a fare il bis?