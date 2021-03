Roma, in 39 sorpresi dai Carabinieri a festeggiare (Di sabato 6 marzo 2021) I Carabinieri ha multato 39 persone intente a divertirsi e a festeggiare un compleanno senza tenere minimamente conto delle normative anti Covid attualmente in vigore. Le restrizioni imposte dal Governo per cercare di frenare il numero di contagi di Covid-19 non hanno fermato la voglia di divertimento. Proprio per questo motivo, alcune persone tra i 18 e i 45 anni hanno ricevuto una sanzione pecuniaria per aver partecipare a un party all’interno di un circolo privato. I Carabinieri multano 39 persone intente a festeggiare Nel corso di un servizio di controllo di routine, i Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio hanno notato qualcosa di strano fuori da un circolo privato. Le Forze dell’Ordine hanno capito che qualcosa non andava perchè davanti all’ingresso del locale erano presenti alcune ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Iha multato 39 persone intente a divertirsi e aun compleanno senza tenere minimamente conto delle normative anti Covid attualmente in vigore. Le restrizioni imposte dal Governo per cercare di frenare il numero di contagi di Covid-19 non hanno fermato la voglia di divertimento. Proprio per questo motivo, alcune persone tra i 18 e i 45 anni hanno ricevuto una sanzione pecuniaria per aver partecipare a un party all’interno di un circolo privato. Imultano 39 persone intente aNel corso di un servizio di controllo di routine, idella Stazione IV Miglio Appio hanno notato qualcosa di strano fuori da un circolo privato. Le Forze dell’Ordine hanno capito che qualcosa non andava perchè davanti all’ingresso del locale erano presenti alcune ...

Advertising

PhZERO_IT : @battitomilan7 Vabbè, l’ho messa male: diciamo che fino a quando ci hanno sottovalutato li abbiamo sorpresi, la Rom… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, sorpresi con un 'kit da scasso' in auto: denunciata coppia - peppe844 : RT @SkyTG24: Roma, sorpresi con un 'kit da scasso' in auto: denunciata coppia - SkyTG24 : Roma, sorpresi con un 'kit da scasso' in auto: denunciata coppia - ABIMAGE : Roma - Rapine: sventato assalto a Bancomat nella Capitale, due arresti Due uomini romani di 51 e 48 anni, entrambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sorpresi Roma, in 39 sorpresi dai Carabinieri a festeggiare I Carabinieri ha multato 39 persone intente a divertirsi e a festeggiare un compleanno senza tenere minimamente conto delle normative anti Covid attualmente in vigore. Le restrizioni imposte dal ...

Festa privata notturna in un appartamento di viale XX Settembre In palese stato di alterazione alcolica, sono stati sorpresi poco prima dell'1 all'interno di un ...di 60 euro circa dagli scaffali di un negozio di articoli per la casa e per l'ufficio di vi Roma. L'...

Roma, sorpresi con un 'kit da scasso' in auto: denunciata coppia Sky Tg24 Mattarella visita il centro vaccinale alla Nuvola di Roma Il capo dello Stato è stato ricevuto dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e si è complimentato per l’organizzazione e l’efficienza del centro ...

Festa di compleanno in barba ai divieti: 39 persone sorprese a ballare I carabinieri sono intervenuti a Roma alla Stazione IV Miglio Appio e dopo aver notato l’andirivieni al di fuori del locale sono intervenuti bloccando il party ...

I Carabinieri ha multato 39 persone intente a divertirsi e a festeggiare un compleanno senza tenere minimamente conto delle normative anti Covid attualmente in vigore. Le restrizioni imposte dal ...In palese stato di alterazione alcolica, sono statipoco prima dell'1 all'interno di un ...di 60 euro circa dagli scaffali di un negozio di articoli per la casa e per l'ufficio di vi. L'...Il capo dello Stato è stato ricevuto dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e si è complimentato per l’organizzazione e l’efficienza del centro ...I carabinieri sono intervenuti a Roma alla Stazione IV Miglio Appio e dopo aver notato l’andirivieni al di fuori del locale sono intervenuti bloccando il party ...