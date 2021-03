Makari, una nuova fiction in onda su Rai1 girata in Sicilia (Di sabato 6 marzo 2021) Makari è una fiction che andrà in onda su Rai1, il 15 e il 16 Marzo, la serie tv è girata in Sicilia, esattamente a San Vito Lo Capo, ci sono riprese anche nella Riserva dello Zingaro, a Scopello, Trapani e Palermo. Makari, la nuova fiction di Rai1 girata in Sicilia (Wikipedia)La Sicilia sembra essere la regina del piccolo schermo, soprattutto per quanto riguarda le fiction su Rai1, il 15 e il 16 Marzo andrà in onda Makari, dove ci mostrerà alcune delle località più belle della nostra amata Italia. Makari è una fiction attesissima, soprattutto perché ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021)è unache andrà insu, il 15 e il 16 Marzo, la serie tv èin, esattamente a San Vito Lo Capo, ci sono riprese anche nella Riserva dello Zingaro, a Scopello, Trapani e Palermo., ladiin(Wikipedia)Lasembra essere la regina del piccolo schermo, soprattutto per quanto riguarda lesu, il 15 e il 16 Marzo andrà in, dove ci mostrerà alcune delle località più belle della nostra amata Italia.è unaattesissima, soprattutto perché ...

ariuaria : Che effetto che mi farà la fiction che andrà in onda in Rai “Makari” solo se sei siciliano...una parte di me è lì a Makari ??#Raifiction - lau67to : #Màkari mi ispira un sacco (Claudio Gioè è sempre una sigaranzia), ma in tutte queste anteprime, ci stavano così ma… - visibilio_ : @ladramarmellate È una serie che inizierà a breve su rai uno si chiama Makari - IlVoloversInter : @IlVoloaTorino @ilariatoscano96 Makari, è una, serie che andrà in onda, su Rai 1 - dumurin : @CorneliaHale94 @lorenzop861 @Federic01996 @CIAfra73 @OnceUponATeddy @hooneymoony @misscharmy @telesimo… -