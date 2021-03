LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: attesa per le big. Vanessa Ferrari su 2 attrezzi, Fate all’arrembaggio (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il ritorno di Vanessa Ferrari – Il ritorno delle Fate – Le big da seguire 16.12 Per le super big di questa Serie A dovremo aspettare circa le 17.30. Le Fate, Vanessa Ferrari, Lara Mori… 16.10 Nella prima rotazione della seconda suddivisione: Bollate al volteggio, WSA alle parallele, Melzo alla trave, Salerno al corpo libero. 16.07 Da seguire soprattutto il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e Micol Minotti. 16.06 Tra pochissimi minuti la seconda suddivisione: Centro Sport Bollate, WSA San Benedetto del Tronto, Juventus Nova Melzo, Ginnastica Salerno. 16.05 CONCLUSA LA PRIMA SUDDIVISIONE. Biancoverde Imola in testa con 152.650, Reale Torino al ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Il ritorno di– Il ritorno delle– Le big da seguire 16.12 Per le super big di questaA dovremo aspettare circa le 17.30. Le, Lara Mori… 16.10 Nella prima rotazione della seconda suddivisione: Bollate al volteggio, WSA alle parallele, Melzo alla trave, Salerno al corpo libero. 16.07 Da seguire soprattutto il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e Micol Minotti. 16.06 Tra pochissimi minuti la seconda suddivisione: Centro Sport Bollate, WSA San Benedetto del Tronto, Juventus Nova Melzo,Salerno. 16.05 CONCLUSA LA PRIMA SUDDIVISIONE. Biancoverde Imola in testa con 152.650, Reale Torino al ...

