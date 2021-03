LIVE – Discesa maschile Saalbach 6 marzo 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

La scritta della seconda libera di Saalbach – Hinterglemm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la cancellazione della prima gara dopo i primi pettorali, con Dominik Paris in testa nella classifica, va in scena la seconda con l'altoatesino che andrà a caccia di una vittoria. La gara è in programma sabato 6 marzo alle ore 11.