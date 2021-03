Lichtsteiner: “La Juve vincerà 2-1 sulla Lazio. Rimonta scudetto possibile” (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex esterno della Juventus, Stephan Lichtsteiner ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Juve e Lazio, una partita da doppio ex. Queste le sue parole: “Entrambe le squadre avranno grande pressione, perchè un pareggio non serve a nessuno e chi perde dovrà dire addio ai suoi obiettivi. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni di Champions. Come finirà? Credo 2-1 per i bianconeri. Quando la Juve deve vincere, vince”. Lichtsteiner s’è poi soffermato anche sulla corsa scudetto: “Certo che ci credo alla Rimonta sull’Inter. La Juve sa come si vince, non si fa stressare dalla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex esterno dellantus, Stephanha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra, una partita da doppio ex. Queste le sue parole: “Entrambe le squadre avranno grande pressione, perchè un pareggio non serve a nessuno e chi perde dovrà dire addio ai suoi obiettivi. Ladeve vincere per continuare a sognare lo, laper coltivare le ambizioni di Champions. Come finirà? Credo 2-1 per i bianconeri. Quando ladeve vincere, vince”.s’è poi soffermato anchecorsa: “Certo che ci credo allasull’Inter. Lasa come si vince, non si fa stressare dalla ...

