Libertà Fuori dall' Ariston esplode la protesta | fumogeni e urla disperate | gli italiani contro Fiorello e Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) A pochi minuti'inizio della finalissima del Festival di Sanremo 2021 ci sono stati attimi di tensionedal teatro, dove alcuni commercianti e ristoratori della città dei fiori si sono dati appuntamento perre tutta la loro rabbia e disperazionele chiusure delle attività imposte per contenere la terza ondata del coronavirus. Laè stata pacifica, ma ha comunque destato preoccupazione all'inizio per via deifatti partire davanti alle porte del teatro. “!”, è stato il grido che si è alzato'esterno, al quale si è poi aggiunto “dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare”. I ristoratori hanno chiamato in causa anche ...