Le irresponsabili divisioni di Pd e M5s

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) I primi giorni del Governo Draghi hanno evidenziato una considerevole distanza tra i modi d’agire del Governo e quelli dei partiti, in particolare del M5S e del PD. Il primo parla poco in pubblico, ma lavora e decide, senza rinvii, senza prove di comunicazione, o balbettii; ossia senza tutto quel rinvio delle scelte scomode e divisive nel tentativo di tenere il consenso, sulla “non decisione” e sui ristori a pioggia, atteggiamento costante, del Governo precedente. Con quel modo di procedere, i partiti anziché assumere collegialmente le decisioni nel Consiglio dei ministri, intervenivano all’esterno di esso, nel dibattito pubblico, osteggiando, rallentando, pretendendo, specificando la propria diversità, e comportandosi ognuno da simil opposizione. In tal modo si rendeva incerta e confusa l’azione di governo. Ora, invece, il livello istituzionale del Governo Draghi, la cui cifra è ...