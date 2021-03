(Di domenica 7 marzo 2021) Lasi impone sulla Lazio e conquista tre punti importantissimi. I bianconeri si impongono per 3-1 e tornano a puntaredopo le incertezze dell'ultimo periodo.caption id="attachment 1076213" align="alignnone" width="3040"(getty images)/captionLE PAROLE DIL'esterno Federicosi focalizza sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol concesso, su errore nostro che ci può stare. Con oggi daremo battaglia fino alla fine, il pari di Verona ci sta stretto e si parala di dettagli, che oggi sono arrivati. Oggi siamo stati determinati, soprattutto in fase difensiva. La Lazio è una big che lotta per il quarto posto, da qui alla fine saranno tutte determinanti se vogliamo vincere lo ...

Advertising

ItaSportPress : Juventus, senti Chiesa: 'Il gruppo è compatto, crediamo allo scudetto' - - AlexTheLondoner : @ilsidero @perchetendenza @LaStampa Ah, le simpaticissime battute sui tifosi calabresi della Juventus. Sono certo c… - GabryHouse1 : RT @EL10juve: Sei juventino se, quando senti 'dal teatro Ariston di Sanremo', pensi subito allo sponsor della mitica Juventus anni 80????. Di… - Paolo_ADP10 : RT @EL10juve: Sei juventino se, quando senti 'dal teatro Ariston di Sanremo', pensi subito allo sponsor della mitica Juventus anni 80????. Di… - Sentenza2020 : RT @EL10juve: Sei juventino se, quando senti 'dal teatro Ariston di Sanremo', pensi subito allo sponsor della mitica Juventus anni 80????. Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti

ItaSportPress

Quando la Lazio spende 18 milioni deve andare sul sicuro, un po' come quando lane ha investiti 75 per De Ligt. Ultimamente i migliori colpi portano la firma di Inzaghi: Immobile, Acerbi, ...Il capitano del Genoa, interpellato a proposito delle qualità e delle prospettive del suo giovanissimo compagno di squadra già blindato dalla, descrive così le doti del 19enne regista ...Molti supporters infatti sui social si lamentano del gioco impresso alla squadra dal tecnico alla sua prima esperienza in panchina. A pareggiare è Adrien Rabiot con un bel gol da angolo difficile, ma ...JUVENTUS LAZIO MORATA – La Lazio ha perso per 3 a 1 in casa della Juventus. A decidere la partita è stato Alvaro Morata con una doppietta. L’attaccante bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn. J ...