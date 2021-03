I tre nomi per il dopo Zingaretti (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa succede dopo Zingaretti? Le dimissioni formalizzate ieri sera da Nicola Zingaretti testimoniano che grande è la confusione sotto il cielo del Partito Democratico. Le opzioni sul tavolo sono due: eleggere in Assemblea un segretario o indire il Congresso affidando a un reggente la gestione del partito. Su questo stanno ragionando le aree interne, ognuno con sue posizioni. Base riformista e i Giovani Turchi (di Matteo Orfini) sarebbero per perimetrare il mandato della nuova leadership con i tempi di un Congresso anticipato. Il Corriere spiega quali sono i nomi dei contendenti alla segreteria del Partito Democratico dopo Zingaretti: .La corsa per la leadership del partito sarà rinviata a un congresso da tenersi nei primi mesi del prossimo anno. E sarà quindi in quei primi mesi del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa succede? Le dimissioni formalizzate ieri sera da Nicolatestimoniano che grande è la confusione sotto il cielo del Partito Democratico. Le opzioni sul tavolo sono due: eleggere in Assemblea un segretario o indire il Congresso affidando a un reggente la gestione del partito. Su questo stanno ragionando le aree interne, ognuno con sue posizioni. Base riformista e i Giovani Turchi (di Matteo Orfini) sarebbero per perimetrare il mandato della nuova leadership con i tempi di un Congresso anticipato. Il Corriere spiega quali sono idei contendenti alla segreteria del Partito Democratico: .La corsa per la leadership del partito sarà rinviata a un congresso da tenersi nei primi mesi del prossimo anno. E sarà quindi in quei primi mesi del ...

Ultime Notizie dalla rete : tre nomi Alex Ferguson: 'Dopo l'emorragia temevo per la memoria' GLASGOW (Scozia) - Sono trascorsi quasi tre anni da quel 5 maggio 2018, in cui Sir Alex Feguson venne colpito da un emorragia cerebrale ...dottori sono venuti in stanza e mi hanno detto 'scrivi i nomi ...

Una semplice parola ci aiuta a riconoscere immediatamente l'ictus ... apoplessia , colpo o stroke (in inglese), ma sono tutti nomi che indicano lo stesso tipo di ...SPECIALE - SOLO OGGI Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta Esistono tre ...

Le cinque serie tv da non perdere a marzo: tre nomi, Totti, Falcon e Invincible Il Sole 24 ORE Ferguson: "Potevo perdere la memoria dopo l'emorragia cerebrale" Sir Alex si racconta in un documentario presentato al Glasgow Film Festival: "Provavo a far uscire la mia voce ma non riuscivo" ...

Alex Ferguson: "Dopo l'emorragia temevo per la memoria" Presentato al Glasgow Film Festival il documentario sull'ex United: focus sulle vittorie, ma anche sui momenti difficili come quello di tre anni fa ...

