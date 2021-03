Dirt 5 e NBA 2K21 gratis su Steam per il fine settimana! (Di sabato 6 marzo 2021) Se non sapete cosa fare in questo fine settimana di restrizioni, sappiate che potete giocare gratis sia a Dirt 5 sia a NBA 2K21 tramite Steam In questo ennesimo fine settimana di pandemia da Coronavirus, moltissime regioni e province hanno cambiato colore e altrettanti di noi devono stare obbligatoriamente a casa. Come durante tutto lo scorso anno, moltissime aziende si sono mosse rendendo gratuiti, per periodi di tempo limitati o cedendoli completamente, alcuni dei loro titoli. Il più recente che ci viene in mente è Ratchet & Clank regalato da Sony qualche settimana fa, ma è soltanto l’ultimo in ordine cronologico. Stavolta tocca a Steam, che è sicuramente una delle piattaforme più generose (se non consideriamo Epic Games Store). Questo fine ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 marzo 2021) Se non sapete cosa fare in questosettimana di restrizioni, sappiate che potete giocaresia a5 sia a NBAtramiteIn questo ennesimosettimana di pandemia da Coronavirus, moltissime regioni e province hanno cambiato colore e altrettanti di noi devono stare obbligatoriamente a casa. Come durante tutto lo scorso anno, moltissime aziende si sono mosse rendendo gratuiti, per periodi di tempo limitati o cedendoli completamente, alcuni dei loro titoli. Il più recente che ci viene in mente è Ratchet & Clank regalato da Sony qualche settimana fa, ma è soltanto l’ultimo in ordine cronologico. Stavolta tocca a, che è sicuramente una delle piattaforme più generose (se non consideriamo Epic Games Store). Questo...

