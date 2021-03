Controlli ad Arzano | 100 persone identificate | sequestrate due pistole e munizioni

Leggi su anteprima24

Napoli – Massiccio controllo dei carabinieri nel Napoletano. Sono 100 lee 82 i veicoli controllati dai militari della compagnia di Casoria nella città di(Napoli) nell'ambito deiin città. Sedici le sanzioni per violazione della normativa anti-contagio. Eseguite numerose perquisizioni nelle palazzine del rione 167. In una di queste sono stati rinvenuti e sequestrati 153 proiettili calibro 9 parabellum, una pistola scacciacani calibro 8 e una pistola Bruni, entrambe prive del tappo rosso. Era tutto occultato nel vano ascensore di uno dei caseggiati del rione. Due ledenunciate per guida senza patente. Icontinueranno anche nelle prossime ore.