Cerreto Sannita | i consiglieri Di Lauro e Parente | “Enorme spreco di denaro pubblico”

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota deicomunali di, Vincenzo Die Pier Paolo: “La prossima settimana, in qualità diComunali, mantenendo fede al nostro ruolo, presenteremo interrogazione scritta al Sindaco di, per chiedere delucidazioni circa l’incarico legale di ben 12.200 € affidato ad un avvocato di Benevento, sul programma edilizio P.U.I.. I fattiIn data 10/8/2020 veniva affidato dalla Giunta Comunale, un incarico di consulenza legale e assistenza tecnico – giuridica all’avv. Antonio Fraenza sul programma P.U.I.. In sede di Consiglio Comunale, il 30/10/2020, nonostante le diverse modifiche migliorative alla Convenzione tra l’Ente e la società STAT srl – ...

Oltre allo stupefacente, i carabinieri della Compagnia dihanno anche sequestrato un bilancino di precisione, materiale vario per la tritatura e ritenuto utile dagli investigatori per ...A Faicchio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, nel corso di attività info - investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella valle telesina, hanno tratto in arresto un 65enne di quel centro. L'...