Campionati Italiani Under 14, Gabriele Louis Leone e Stella Giacomelli si aggiudicano l'oro nella gimkana (Di sabato 6 marzo 2021) Il futuro dello sci di fondo italiano passa da Schilpario. Da sempre punto di riferimento per il movimento orobico degli sci stretti, la località scalvina ha ospitato la prima giornata dei Campionati Italiani Under 14. Ad aprire le danze della rassegna tricolore sono stati Gabriele Louis Leone e Stella Giacomelli che si sono aggiudicati rispettivamente i titoli nazionali nella gimkana. La caduta di Daniel Segor Maluquin, al comando dopo le qualificazioni, ha aperto le strade al portacolori del Comitato Valle d'Aosta che ha preceduto il padrone di casa Stefano Epis (Ubi Banca Goggi) e Tommaso Tozzi (Winter Sport Club). Epilogo diverso in campo femminile con l'atleta del Comitato Alpi Centrali in grado di fare il vuoto ...

