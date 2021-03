Buccino | controlli anti-covid dei carabinieri | chiuso locale e sanzionato il proprietario

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Una sanzione amministrativa di 400 euro e due giorni di chiusura. È accaduto a, in piazza Corinto, dove idella stazione agli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio, hannoun bar eil titolare. Il blitz dei militari è scattato a seguito di un controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme. Giunti nella piazza principale del centro volceiano, ihanno sorpreso la presenza di circa trenta persone che consumavano cibo e bevande davad un bar/rosticceria, assembrandosi. Allontanati i clienti, ihanno provveduto a chiudere ilper due giorni e sanzionare per 400 ...

