Beach volley, World Tour a Doha. Il Ct Feroleto: "Un privilegio competere" La nuova stagione internazionale di Beach volley è alle porte. Si parte a Doha con il Torneo 4 stelle del World Tour da lunedì 8 a venerdì 12 marzo. Ai nastri di partenza gli atleti dell'Aeronautica Militare Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth e Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Ottimista il Ct azzurro Terenzio Feroleto: "Sono molto contento che si ritorni a competere, anche perché credo che per il difficile momento in cui siamo, sia un gran privilegio. Sono stati tanti i collegiali di preparazione, e tanta è stata la mole di lavoro portata avanti finora. Abbiamo cercato di recuperare da qualche problemino fisico che ci portavamo dietro da un po' di tempo e che la corsa alla qualificazione olimpica non ci aveva permesso di affrontare. Ci presentiamo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley World Tour 4 stelle Doha: ricomincia la stagione internazionale per le coppie azzurre In Aggiornamento: Sta per ripartire ufficialmente la stagione internazionale di beach volley, dopo l'anno di stop causato dalla pandemia legata al Covid - 19. Le coppie azzurre tornano finalmente a competere nel FIVB World Tour, dando seguito alla lunga serie di collegiali di ...

Campionato Italiano per Società 2021: Torino, Roma e Padova scaldano i motori In Aggiornamento: È tutto pronto a Torino, Roma e Padova per gli appuntamenti che questo weekend vedranno impegnati i beachers nelle tappe del Campionato Italiano per Società 2021 di beach volley. Nel capoluogo piemontese si giocherà entrambi i giorni presso l'impianto sportivo "CUS Torino" . Sabato scenderanno in campo le categorie Silver Maschile e Gold Maschile, mentre domenica ...

Portò il beach volley in Italia "Stregato da Los Angeles" il Resto del Carlino Portò il beach volley in Italia "Stregato da Los Angeles" Angelo Squeo, classe 1957, sotto rete ha giocato oltre 200 partite in nazionale e ha vinto due scudetti, il primo nel 1977 con la Federlazio Roma, il secondo nel 1985 con la Mapier Zinella Bologna con ...

Stefano Sassi guida la Delfino "Perfezionista e competente" La società ha scelto il tecnico di Pontedera dopo l’uscita di scena di Francalanza. La carriera parla già per lui ...

