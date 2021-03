'Vi racconto il secchione Tomori. E quella volta con Mou...'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Per luiè ancora 'the genius', e stail campo c'entra poco: 'A scuola era una macchina, aveva 10 in tutte le materie nonostante gli allenamenti e le trasferte'. Quelle che 'Fik' e Ruben ...

Per lui Tomori è ancora 'the genius', e stavolta il campo c'entra poco: 'A scuola era una macchina, aveva 10 in tutte le materie nonostante gli allenamenti e le trasferte'. Quelle che 'Fik' e Ruben ...Subito fuori dal podio Italia 1 con 'La Pupa e ile Viceversa', visto da 1.379.000 ... 'Che Dio ci aiuti', anche con ildi una fiction, ma senza perdere di vista il messaggio ...Sentite Sammut, per 12 anni amico e compagno al Chelsea: “Aveva 10 in tutte le materie, non so come facesse. Io giocavo a fare Fabregas e lui Terry. Il Milan ha fatto un grande acquisto” ...Giulia Orazi de La Pupa e il Secchione ci ha raccontato, nell'intervista, di essere in attesa di De Santis e di essere felice di aver vinto la timidezza.