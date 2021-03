Usb: donne colpite da tagli welfare, sarà sciopero (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Riappropriamoci dello sciopero. Riappropriamoci della lotta”. Questo lo slogan con cui l’Unione sindacale di Base intende affrontare lo sciopero per la giornata internazionale dei diritti delle donne. “L’8 marzo- spiega l’Usb Roma- ci riappropriamo di una giornata di lotta. Le donne come prime linee essenziali di una produzione che non si ferma mai, ma anche soggetti sacrificabili sull’altare della crisi economica.” “La prima categoria colpita dai pesanti tagli al welfare e a tutti i servizi essenziali. Lunedi’ 8 marzo sara’ ancora sciopero generale. Sara’ sciopero contro lavoro a intermittenza, precario, demansionato, ricattabile, gratuito, invisibile.” “Contro lo smantellamento dello Stato sociale e per il diritto al reddito, alla casa, al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Riappropriamoci dello. Riappropriamoci della lotta”. Questo lo slogan con cui l’Unione sindacale di Base intende affrontare loper la giornata internazionale dei diritti delle. “L’8 marzo- spiega l’Usb Roma- ci riappropriamo di una giornata di lotta. Lecome prime linee essenziali di una produzione che non si ferma mai, ma anche soggetti sacrificabili sull’altare della crisi economica.” “La prima categoria colpita dai pesantiale a tutti i servizi essenziali. Lunedi’ 8 marzo sara’ ancoragenerale. Sara’contro lavoro a intermittenza, precario, demansionato, ricattabile, gratuito, invisibile.” “Contro lo smantellamento dello Stato sociale e per il diritto al reddito, alla casa, al ...

Ultime Notizie dalla rete : Usb donne Viterbo, di sola grande distribuzione si muore Una condizione che pesa ancora di più sulle donne, troppo spesso ancora oggi sobbarcate di tutti ... L'Usb chiede il fermo delle concessioni edilizie per innalzare mostri di cemento, che affamano i ...

Viterbo: Usb Viterbo: di sola grande distribuzione si muore Una città che basa il suo interesse sviluppo su un commercio intensivo senza valorizzare negozi e attività di vicinato, centro storico e cultura è destinata a morire. A breve, alle porte di Viterbo, v ...

USB: “Viterbo, di sola Grande distribuzione si muore” Una città che basa il suo interesse sviluppo su un commercio intensivo senza valorizzare negozi e attività di vicinato, centro storico e cultura è destinata a morire ...

