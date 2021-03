"Un'operazione verità sul Risorgimento, non è esistito un Sud passivo" (Di venerdì 5 marzo 2021) Le fake news non risparmiano neanche l’unità d’Italia. Con il rischio di creare nuove divisioni e il solito qualunquismo. E di costruire una falsa verità, come quella di un Risorgimento imposto dal Nord e non condiviso con l’anima meridionale. Lo sostiene Dino Messina, firma del Corriere e autore di libri storici nel suo Italiani per forza. Le leggende contro l’unità d’Italia che è ora di sfatare (Solferino). ”Una inchiesta giornalistica sull’unità d’Italia” che celebra i 160 anni il 17 marzo prossimo, e che già nel 150esimo, ha visto “una vasta pubblicistica e tante iniziative anti unitarie, tradizionalistiche, cosiddette neoborboniche. Con contenuti a volte legittimi, a volte inventati”. Dino Messina, lucano ma da 50 anni a Milano, tanto “da non sapere più cosa sia ora”, ci tiene a dire che “non è sua intenzione demonizzare la visione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Le fake news non risparmiano neanche l’unità d’Italia. Con il rischio di creare nuove divisioni e il solito qualunquismo. E di costruire una falsa, come quella di unimposto dal Nord e non condiviso con l’anima meridionale. Lo sostiene Dino Messina, firma del Corriere e autore di libri storici nel suo Italiani per forza. Le leggende contro l’unità d’Italia che è ora di sfatare (Solferino). ”Una inchiesta giornalistica sull’unità d’Italia” che celebra i 160 anni il 17 marzo prossimo, e che già nel 150esimo, ha visto “una vasta pubblicistica e tante iniziative anti unitarie, tradizionalistiche, cosiddette neoborboniche. Con contenuti a volte legittimi, a volte inventati”. Dino Messina, lucano ma da 50 anni a Milano, tanto “da non sapere più cosa sia ora”, ci tiene a dire che “non è sua intenzione demonizzare la visione ...

GrossetoNotizie : Bilancio di fine mandato, il Pd: “Il sindaco non fa cenno alle mancate promesse” - ilGiunco : #Amministrative2021, Pd: «Con Operazione verità il centrodestra trema» - casino90210 : RT @reri69975017: 6 #GrandeFratelloVip #gfvip ma questa operazione, 1/2 celata dal brasile che pareva creasse una minaccia per la vittoria… - reri69975017 : 6 #GrandeFratelloVip #gfvip ma questa operazione, 1/2 celata dal brasile che pareva creasse una minaccia per la vit… - omg_developer : RT @InnoGenna: Interessante. @Cor_Com descrive questa operazione in Brasile come un tipo di #FiberCop. In verità, a leggerla bene, sembra p… -

Ultime Notizie dalla rete : operazione verità Intesa Sanpaolo, 50 miliardi di nuovi prestiti alle Pmi Lo scenario, per la verità, non è nemmeno così disperato e lascia qualche spiraglio di ottimismo. '... che riserva un servizio di assistenza dalla nascita del bisogno fino all'execution dell'operazione,...

Bilancio di fine mandato, il Pd: 'Il sindaco non fa cenno alle mancate promesse' Ad ogni uscita di 'Operazione verità' è percepibile la fibrillazione del centrodestra '. A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Grosseto . 'Del resto mettere in luce le (tante) cose non fatte, a ...

Via il murale di Caiafa, minacce ai cronisti: «Veniamo a prendervi a casa, non finisce... Il Mattino Lo scenario, per la, non è nemmeno così disperato e lascia qualche spiraglio di ottimismo. '... che riserva un servizio di assistenza dalla nascita del bisogno fino all'execution dell',...Ad ogni uscita di '' è percepibile la fibrillazione del centrodestra '. A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Grosseto . 'Del resto mettere in luce le (tante) cose non fatte, a ...