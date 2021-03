Tutto o Nada

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 9 marzo 2021 A vederla oggi, che il palco se lo fuma di gusto, a pieni polmoni, quasi fosse uno dei suoi sigari, con l’anima roca che le esce come un tuono dalla gola, quel titolo non può che sembrare un errore: La bambina che non voleva cantare. Perché Nada canta da più di 50 anni. Da una vita, da sempre. E tutto si può pensare, tranne che non sia proprio la musica, ancora adesso, a dare fuoco alla miccia della sua esistenza. Ma non è sempre stato così: una confessione – ammesso che di questo si tratti – che la cantautrice toscana aveva già affidato al suo primo romanzo, Il mio cuore umano, edito nel 2008 e ora di nuovo in libreria. E che il 10 marzo approda in prima serata su Raiuno, in un film tv che da quel libro è tratto. La storia di una bambina, cresciuta a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 a Gabbro, nella campagna livornese, e della sua mamma Viviana. La quale, lei sì, voleva che quella bambina cantasse. E diventasse famosa.