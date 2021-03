Specchietti moto | omologazione | caratteristiche e costi

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere sugli: le dimensioni, le, l’, la normativa e i prezzi del mercato. Tra i componenti più gettonati per quanto riguarda la customizzazione di unaci sono senza ombra di dubbio gliretrovisori. Ogniciclista che si rispetti sceglie il proprio specchietto a seconda dei proprio gusti estetici, ma deve a ogni modo fare attenzione alla normativa e all’, che non sempre dà la possibilità di montare gliche si desiderano. Ecco cosa dice la normativa, i tipi di specchietto che sono disponibili sul mercato, lee ida tenere in ...