Simona Ventura positiva al Covid: non sarà presente a Sanremo 2021

Simona Ventura non sarà presente come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2021: è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stato proprio Amadeus all'inizio della conferenza stampa odierna. "Simona Ventura purtroppo è risultata positiva al Covid, ma sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all'Ariston. La cosa più importante è che stia bene e che torni a fare il suo lavoro": sono state queste le parole con cui il direttore ...

