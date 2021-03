Sanità | i pediatri | “Con l' anagrafe vaccinale procederemmo più spediti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - In che modo il pediatra garantisce la coperturaottimale? E come può sopperire – in piena emergenza Covid-19 – per assicurare le vaccinazioni? Quanto è importante la collaborazione tra, medici di famiglia e igienisti? A che punto siamo con le anagrafi vaccinali? Sono solo alcune delle tante domande emerse in occasione del webinar “Covid Next Step: abbiamo il vaccino, ma le altre vaccinazioni?” talk online promosso e organizzato da Fare comunicazione, con il contributo incondizionato di Gsk, sul tema delle vaccinazioni oscurate dall'emergenza pandemica e al quale hanno partecipato medici di medicina generale, igienisti,di libera scelta e infettivologi. “Oltre alla collaborazione tra medici di medicina generale,e igienisti che sta funzionando benissimo – ha affermato ...