Pomezia, troppo nervoso al controllo: nascondeva la droga…sotto la felpa (Di venerdì 5 marzo 2021) Si aggirava con fare sospetto in una nota “piazza di spaccio” di via Catullo ed è per questo che i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile – nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia per prevenire i reati nel centro di Pomezia – lo hanno fermato. Lui, un uomo di 49 anni originario di Roma, alla vista dei Carabinieri ha manifestato un eccessivo nervosismo. Così, i militari hanno effettuato accertamenti più approfonditi: il 49enne è stato sottoposto alla perquisizione personale e, sotto la felpa, si è scoperto che nascondeva 108 grammi di marijuana. Leggi anche: Pomezia, scoperta maxi frode fiscale per 43 milioni di euro: denunciate 30 persone (VIDEO) Per questo motivo, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia lo hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Si aggirava con fare sospetto in una nota “piazza di spaccio” di via Catullo ed è per questo che i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile – nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia per prevenire i reati nel centro di– lo hanno fermato. Lui, un uomo di 49 anni originario di Roma, alla vista dei Carabinieri ha manifestato un eccessivo nervosismo. Così, i militari hanno effettuato accertamenti più approfonditi: il 49enne è stato sottoposto alla perquisizione personale e, sotto la, si è scoperto che108 grammi di marijuana. Leggi anche:, scoperta maxi frode fiscale per 43 milioni di euro: denunciate 30 persone (VIDEO) Per questo motivo, i Carabinieri della Compagnia dilo hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia troppo Vaccini, in Italia già approvati tre diversi sieri: ma siamo partiti tardi. Ecco perché Va anche detto che autorizzare un vaccino troppo in fretta e senza le necessarie verifiche ...Su questo vaccino - sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia e prodotto ...

Pomezia, non ce l'ha fatta la donna investita sul marciapiede: è deceduta in ospedale E' morta stanotte la donna di 45 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente a Pomezia lo scorso 23 febbraio . Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto e, nonostante i diversi interventi ai quali è stata sottoposta in Ospedale, non ce l'ha fatta. Incidente mortale a Pomezia:...

Pomezia, troppo nervoso al controllo: nascondeva la droga…sotto la felpa

Pomezia, troppi casi di Coronavirus nelle classi. Chiude una scuola Troppi i casi di Coronavirus registrati negli ultimi giorni in diverse classi della scuola superiore statale “Largo Brodolini”. E’ per questo che il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmat ...

