Papa Francesco in Iraq: "Da una crisi non si esce uguali a prima" (Di venerdì 5 marzo 2021) In Iraq, la ricostruzione del post-pandemia si intreccia a un'altra ricostruzione: quella da un quarantennio di dittature, guerre e terrorismo. In questo scenario, la storica visita di Papa Francesco si pone come un fattore di speranza. Il Santo Padre è atterrato all'aeroporto internazionale di Baghdad a mezzogiorno, accolto dal primo ministro iracheno, Mustafa Abdellatif Mshatat.

