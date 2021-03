Offerte WindTre: Arriva GO Fire+50 LE a 6.99 (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi ci dedichiamo alle Offerte WindTre e in particolare alla promo GO Fire+ 50 Limited Edition dedicata a chi passa a WindTre da alcuni operatori. La promo doveva essere attivabile fino al 28 febbraio ma pare che il gestore l’abbia prorogata fino al 31 marzo. Questa promozione è dedicata a tutti i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile di altri operatori virtuali, che effettueranno la portabilità del numero, acquistando una nuova SIM sarà possibile ottenere la tariffa. La promo include: Minuti illimitati verso tutti i numeri 200 SMS verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati L’offerta WindTre GO 50 + Limited Edition è attivabile a soli 6,99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO che cambiano quindi operatore ma non numero di telefono. Per acquistare la nuova SIM è necessario affrontare di una spesa di 1,00€ mentre ... Leggi su promotelefoniche (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi ci dedichiamo allee in particolare alla promo GO Fire+ 50 Limited Edition dedicata a chi passa ada alcuni operatori. La promo doveva essere attivabile fino al 28 febbraio ma pare che il gestore l’abbia prorogata fino al 31 marzo. Questa promozione è dedicata a tutti i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile di altri operatori virtuali, che effettueranno la portabilità del numero, acquistando una nuova SIM sarà possibile ottenere la tariffa. La promo include: Minuti illimitati verso tutti i numeri 200 SMS verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati L’offertaGO 50 + Limited Edition è attivabile a soli 6,99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO che cambiano quindi operatore ma non numero di telefono. Per acquistare la nuova SIM è necessario affrontare di una spesa di 1,00€ mentre ...

Mondo3 : Obiettivo promuovere le offerte dedicate ai già clienti #Windtre - infoitscienza : Passa a WINDTRE: offerte migliori marzo 2021 - gaia_vezzoli : Cazzo ma nel 2021 facciamo ancora le offerte da 7 GB che durano solo un giorno!? Dai #WindTre non prendermi per il… - 4gItalia : Opensignal con il suo rapporto relativo allo stato delle connessioni, ha dichiarato che WINDTRE ha la rete mobile p… - NewsAndroid_eu : WindTre Per Te, offerte con giga illimitati dal 4 marzo: tutti i dettagli e come attivarle - -