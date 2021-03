Napoli, il neurochirurgo di Osimhen: «Arruolabile col Bologna» (Di venerdì 5 marzo 2021) Victor Osimhen è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla testa Victor Osimhen sarebbe pronto a tornare a disposizione di Gennaro Gattuso dopo l’infortunio alla testa patito contro l’Atalanta. A confermarlo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato Alfredo Bucciero, il neuro chirurgo che ha seguito il recupero dell’attaccante del Napoli. «Osimhen sta bene ed è Arruolabile. Se potrà scendere in campo lo deve decidere il Napoli, il mister e lo staff medico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ieri ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomali, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Victorè pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla testa Victorsarebbe pronto a tornare a disposizione di Gennaro Gattuso dopo l’infortunio alla testa patito contro l’Atalanta. A confermarlo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato Alfredo Bucciero, il neuro chirurgo che ha seguito il recupero dell’attaccante del. «sta bene ed è. Se potrà scendere in campo lo deve decidere il, il mister e lo staff medico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ieri ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomali, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella ...

