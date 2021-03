Madame fa coming out: “Sono bisessuale” (Di venerdì 5 marzo 2021) Madame ieri sera ha omaggiato Adriano Celentano con la cover di ‘Prisencolinensinainciusol’ e oggi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica durante la quale ha fatto coming out. La cantante ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi aggiunto che non vuole far parte di gruppi o movimenti. “Io Sono bisessuale, Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Il mio rapporto con il pudore? Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 marzo 2021)ieri sera ha omaggiato Adriano Celentano con la cover di ‘Prisencolinensinainciusol’ e oggi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica durante la quale ha fattoout. La cantante ha dichiarato di essere, ma ha poi aggiunto che non vuole far parte di gruppi o movimenti. “Ioattratta sia da uomini che da donne.una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Il mio rapporto con il pudore? Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo ...

santopiripiIIo : RT @JuliaGoldmine: Madame fa coming out e i commenti su GAY .it (non famiglia cristiana) sono questi a me viene un po’ da piangere https://… - CAN0PUS : RT @JuliaGoldmine: Madame fa coming out e i commenti su GAY .it (non famiglia cristiana) sono questi a me viene un po’ da piangere https://… - SEMPITERNAHL : RT @JuliaGoldmine: Madame fa coming out e i commenti su GAY .it (non famiglia cristiana) sono questi a me viene un po’ da piangere https://… - adceu_kinda_fan : RT @JuliaGoldmine: Madame fa coming out e i commenti su GAY .it (non famiglia cristiana) sono questi a me viene un po’ da piangere https://… - lgbtartaglia : RT @JuliaGoldmine: Madame fa coming out e i commenti su GAY .it (non famiglia cristiana) sono questi a me viene un po’ da piangere https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Madame coming Madame, il coming out: 'Sono bisessuale' Madame ha fatto coming out confessando di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini. A Sanremo 2021 la giovane cantante ha portato un brano dedicato a una donna. Madame: il coming out Con il suo brano Voce Madame ha cantato al Festival di Sanremo l'amore per una donna, e a seguire ha fatto coming out svelando di essere bisessuale. ' Io sono bisessuale, sono ...

Sanremo 2021, Quarta Serata: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in gara ...- "Santa Marinella" Gaia " "Cuore amaro" Ghemon - "Momento perfetto" Gio Evan - "Arnica" Irama - "La genesi del tuo colore" La Rappresentante di Lista - "Amare" Lo Stato Sociale - "Combat Pop" Madame ...

Madame, il coming out: “Sono bisessuale” Notizie.it Sanremo 2021, Madame fa coming out: “Sono bisessuale, vivo con normalità questa cosa” "Sono attratta sia da uomini che da donne", ha precisato la 19enne rapper veneta, sbarcata all'Ariston con una canzone d'amore dedicata a una donna.

ha fattoout confessando di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini. A Sanremo 2021 la giovane cantante ha portato un brano dedicato a una donna.: ilout Con il suo brano Voceha cantato al Festival di Sanremo l'amore per una donna, e a seguire ha fattoout svelando di essere bisessuale. ' Io sono bisessuale, sono ......- "Santa Marinella" Gaia " "Cuore amaro" Ghemon - "Momento perfetto" Gio Evan - "Arnica" Irama - "La genesi del tuo colore" La Rappresentante di Lista - "Amare" Lo Stato Sociale - "Combat Pop"..."Sono attratta sia da uomini che da donne", ha precisato la 19enne rapper veneta, sbarcata all'Ariston con una canzone d'amore dedicata a una donna.