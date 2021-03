La partita dell’innovazione L’intervista a Elena Lavezzi di Revolut

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 marzo 2021) Innovazione, startup, educazione finanziaria, Unicorni e giovani. Ne parliamo con, Head of Southern Europe di. Qual e? l’aspetto piu? innovativo di? L’esperienza personalizzata e di alto livello che offriamo al cliente. Cerchiamo continuamente modi nuovi per migliorarci e lo facciamo anche grazie ai feedback dei clienti con cui abbiamo un rapporto diretto e costante. Vogliamo che tutti i clienti – da chi e? piu? esperto di app a chi invece e? magari meno tecnologico – possano effettuare le proprie operazioni facilmente e in modo sicuro: che si tratti di pagare in un negozio, di effettuare un bonifico o di personalizzare le funzionalita? del proprio conto e della carta. Quali sono gli ingredienti per far crescere velocemente una startup? Sviluppare la tecnologia in-house in modo da ...