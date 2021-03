Italiano Rally - Ai nastri di partenza, si comincia dal Ciocco (Di venerdì 5 marzo 2021) La prossima settimana il Campionato Italiano Rally Sparco entrerà finalmente nel vivo. Saranno otto le gare in programma per quest'anno sul territorio nazionale: si parte il 12 e 13 marzo con il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e ci si fermerà a novembre, dopo il Rally Liburna Terra. Sparco è Title Sponsor. Alla presentazione ufficiale dell'Italiano Rally 2021 sono intervenuti il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani e il direttore generale ACI Sport Marco Rogano. Insieme a loro anche Niccolò Bellazzini, brand manager di Sparco: l'azienda italiana ha annunciato infatti un accordo triennale da title sponsor del campionato, considerato uno dei più prestigiosi in ambito europeo. "Il CIR è la serie su cui puntiamo molto", ha sottolineato ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 marzo 2021) La prossima settimana il CampionatoSparco entrerà finalmente nel vivo. Saranno otto le gare in programma per quest'anno sul territorio nazionale: si parte il 12 e 13 marzo con ildele Valle del Serchio e ci si fermerà a novembre, dopo ilLiburna Terra. Sparco è Title Sponsor. Alla presentazione ufficiale dell'2021 sono intervenuti il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani e il direttore generale ACI Sport Marco Rogano. Insieme a loro anche Niccolò Bellazzini, brand manager di Sparco: l'azienda italiana ha annunciato infatti un accordo triennale da title sponsor del campionato, considerato uno dei più prestigiosi in ambito europeo. "Il CIR è la serie su cui puntiamo molto", ha sottolineato ...

