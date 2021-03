Guido Crosetto: «Tutta la mia storia su Twitter è stata cancellata» (Di venerdì 5 marzo 2021) Guido Crosetto mette subito in chiaro una cosa: «Quella sul Trojan è stata una battuta». In effetti, aveva reagito con ironia quando, all’inizio, si era accorto che qualcosa non andava più per il verso giusto sul proprio cellulare. Poi, però, quando la situazione della sicurezza sui suoi dispositivi si è aggravata, l’imprenditore non ha avuto altra scelta che presentare denuncia alla polizia postale. Anche perché l’attacco è stato coordinato ed è arrivato su più fronti. Ma la notizia del Trojan – messa in risalto anche da alcuni media – non poteva avere alcun tipo di fondamento, soprattutto per le modalità con cui era stato condotto l’attacco, che ha avuto tra i bersagli anche il popolare account Twitter (da 141k followers) di Crosetto. LEGGI ANCHE > Cos’è successo allo smartphone impazzito di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021)mette subito in chiaro una cosa: «Quella sul Trojan èuna battuta». In effetti, aveva reagito con ironia quando, all’inizio, si era accorto che qualcosa non andava più per il verso giusto sul proprio cellulare. Poi, però, quando la situazione della sicurezza sui suoi dispositivi si è aggravata, l’imprenditore non ha avuto altra scelta che presentare denuncia alla polizia postale. Anche perché l’attacco è stato coordinato ed è arrivato su più fronti. Ma la notizia del Trojan – messa in risalto anche da alcuni media – non poteva avere alcun tipo di fondamento, soprattutto per le modalità con cui era stato condotto l’attacco, che ha avuto tra i bersagli anche il popolare account(da 141k followers) di. LEGGI ANCHE > Cos’è successo allo smartphone impazzito di ...

