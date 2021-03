Fondi Lega: Comune Milano sarà parte civile su caso Lombardia Film Commission (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano si costituirà parte civile nel processo a carico dei presunti responsabili – imputati di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati tributari – della procedura d'acquisto di un immobile in Cormano quale sede della Fondazione Lombardia Film Commission. Lo fa sapere una nota del Comune. Il Comune è socio fondatore della Fondazione Lombardia Film Commission, nomina uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione ed eroga un contributo annuo a sostegno dell'attività. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero pianificato una complessa operazione immobiliare di acquisizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar. (Adnkronos) - Ildisi costituirànel processo a carico dei presunti responsabili – imputati di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati tributari – della procedura d'acquisto di un immobile in Cormano quale sede della Fondazione. Lo fa sapere una nota del. Ilè socio fondatore della Fondazione, nomina uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione ed eroga un contributo annuo a sostegno dell'attività. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero pianificato una complessa operazione immobiliare di acquisizione ...

