Fiorello cambia look: «Basta, non voglio più assomigliare a D'Alema». E Amadeus gli taglia i baffetti – Il Video

Fiorello ha deciso di dare un vero e proprio taglio col passato in questo Festival di Sanremo quando ha chiesto ad Amadeus di farsi tagliare i baffi: «Perché sono stanco di sentirmi dire che assomiglio a Massimo D'Alema», ha scherzato lo showman: «Me lo ha confermato anche mia moglie». Fiorello è arrivato sul palco dell'Ariston armato di un rasoio elettrico, che Amadeus ha usato per eliminare i baffetti e riportarlo al look di un tempo: «D'Alema cia, ora assomiglio di nuovo a George Clooney».

