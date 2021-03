Fedez e Francesca Michielin portano “Felicità” a Sanremo 2021: la reazione di Al Bano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella terza serata di Sanremo 2021 dedicata alle cover ed andata in scena ieri sera, Fedez e Francesca Michielin hanno spiazzato tutti con un medley in parte inaspettato. Ai già annunciati “Del verde” di Calcutta e “Le cose in comune” di Daniele Silvestri si sono aggiunti all’ultimo minuti altri tre classici della canzone italiana per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella terza serata didedicata alle cover ed andata in scena ieri sera,hanno spiazzato tutti con un medley in parte inaspettato. Ai già annunciati “Del verde” di Calcutta e “Le cose in comune” di Daniele Silvestri si sono aggiunti all’ultimo minuti altri tre classici della canzone italiana per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

francescacheeks : Tra poco sul palco dell’Ariston Francesca Michielin e @Fedez. #Sanremo2021 @SanremoRai - IlContiAndrea : Finalmente una cosa decente alle 22:12 Francesca Michielin e Fedez MEDLEY “E allora felicità” RECENSIONE: SI #Sanremo2021 #SanremoSempre - RaiRadio2 : «Per la nostra cover abbiamo preso ispirazione dal Capodanno russo.» @Fedez e @francescacheeks nel backstage di… - Eureka50416725 : RT @SocialArtistOF: CLASSIFICA PERSONALE AD OGGI #SANREMO2021 (Vediamo stasera se cambia qualcosa) ?? Gaia ?? Ermal Meta ?? Irama ?? Annalisa… - lillesolsworld : Ma Chiara una chiamatina a Sanremo alla 'voi non sapete chi sono io' per far alzare Fedez e Francesca in classica n… -