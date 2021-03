Di Maio l’europeista: “Sui vaccini avanti col coordinamento Ue” (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre alcuni esponenti politici, con ruoli anche all’interno delle istituzioni locali, hanno paventato l’ipotesi di accordi privati con le case farmaceutiche per chiedere un numero maggiore di vaccini, Luigi Di Maio resta fermo sulle sue posizioni: acquisto e distribuzione restino coordinati a livello europeo. Il Ministro degli Esteri lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa con la sua omologa francese, Jean-Yves LeDrian. E c’è stato spazio anche per il caso Astrazeneca-Australia e Sputnik V. Le parole di Luigi Di Maio sui vaccini rappresentano la strada che l’Italia vuole seguire? Di Maio sui vaccini: proseguire con il coordinamento della UE «È fondamentale proseguire con un’energica operazione di acquisto e distribuzione dei vaccini ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre alcuni esponenti politici, con ruoli anche all’interno delle istituzioni locali, hanno paventato l’ipotesi di accordi privati con le case farmaceutiche per chiedere un numero maggiore di, Luigi Diresta fermo sulle sue posizioni: acquisto e distribuzione restino coordinati a livello europeo. Il Ministro degli Esteri lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa con la sua omologa francese, Jean-Yves LeDrian. E c’è stato spazio anche per il caso Astrazeneca-Australia e Sputnik V. Le parole di Luigi Disuirappresentano la strada che l’Italia vuole seguire? Disui: proseguire con ildella UE «È fondamentale proseguire con un’energica operazione di acquisto e distribuzione dei...

