Covid, variante brasiliana: è davvero più resistente a vaccini e anticorpi? (Di venerdì 5 marzo 2021) La comunità scientifica si sta interrogando sui rischi dell'ultima variante del Covid scoperta, la cosiddetta "brasiliana". È comparsa ed è stata identificata a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel cuore del bacino amazzonico: ma è davvero il caso di preoccuparsi? Più resistente agli anticorpi Tutti i virus presentano continui cambiamenti della sequenza genetica con varie mutazioni che nel maggior numero dei casi non determinano modifiche significative della loro virulenza. Le varianti vengono monitorate proprio per individuare quelle che possono risultare più pericolose. Al momento sono tre principalmente, dette "inglese", "sudafricana" e "brasiliana". Il ceppo brasiliano denominato P.1, sequenziato da una ricerca dell'Imperial College di Londra ...

