Boia chi molla? (Di sabato 6 marzo 2021) Destra e sinistra non esistono più. Al loro posto imperversa la dicotomia «trasformisti/perseveranti». Dei primi già tanto s'è detto; in quanto ai secondi… è il «perseverare» sì diabolico come si dice? Dipende. Assai perseverò il perseguitato Galilei col suo famoso «e pur si muove», ma perseverava pure Don Raffaele Cutolo che con 4 ergastoli al 41 bis sul groppone mai rinnegò la Nuova Camorra Organizzata; perseverava Matteotti contro il duce pur sapendo che ci lasciava le penne, persevera Travaglio contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

