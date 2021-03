AstraZeneca, tre fiale su quattro restano in frigorifero: ecco perché le Regioni non riescono a utilizzarle (Di venerdì 5 marzo 2021) Su un milione e mezzo di dosi consegnate nell'ultimo mese ne sono state somministrate solo 375.000. In molte Regioni mancano gli elenchi delle persone che rientrano tra gli aventi diritto ed è impossibile prenotarsi. E gli accordi con i medici di famiglia mancano quasi ovunque. Leggi su repubblica (Di venerdì 5 marzo 2021) Su un milione e mezzo di dosi consegnate nell'ultimo mese ne sono state somministrate solo 375.000. In moltemancano gli elenchi delle persone che rientrano tra gli aventi diritto ed è impossibile prenotarsi. E gli accordi con i medici di famiglia mancano quasi ovunque.

