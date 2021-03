Ascolti tv analisi 4 marzo: Sanremo non inverte il trend. Picco col mashup di Fiorello. Classi socio economiche: tiene l’Alta, via la Mediobassa (Di venerdì 5 marzo 2021) Ascolti calcio pay: Seria A, Sky supera 1 milione. Festival nel ventennio: Amadeus e Fiorello come Fazio del 2014, meglio di Baudo 2008, Panariello 2006, Ventura 2004 Non è un buon festival, questo della pandemia, senza pubblico in sala. I numeri di Auditel parlano chiaro da qualunque parte li si guardi: analizzando cioè gli aspetti demografici e le fasce di età pubblico all’ascolto, quelli territoriali (vedendo cioè i risultati per regione) e, inevitabilmente anche quelli riguarganti le Classi socioeconomiche 3.0. Perché tutto ovviamente si tiene. Ma partiamo dal dato ‘grezzo’. Ieri – giovedì 4 marzo – su Rai1 la serata dei duetti ha avuto 7,653 milioni di spettatori con il 44,3%. In particolare, dopo Sanremo Start, che ha conseguito 10,387 milioni ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 marzo 2021)calcio pay: Seria A, Sky supera 1 milione. Festival nel ventennio: Amadeus ecome Fazio del 2014, meglio di Baudo 2008, Panariello 2006, Ventura 2004 Non è un buon festival, questo della pandemia, senza pubblico in sala. I numeri di Auditel parlano chiaro da qualunque parte li si guardi: analizzando cioè gli aspetti demografici e le fasce di età pubblico all’ascolto, quelli territoriali (vedendo cioè i risultati per regione) e, inevitabilmente anche quelli riguarganti le3.0. Perché tutto ovviamente si. Ma partiamo dal dato ‘grezzo’. Ieri – giovedì 4– su Rai1 la serata dei duetti ha avuto 7,653 milioni di spettatori con il 44,3%. In particolare, dopoStart, che ha conseguito 10,387 milioni ...

